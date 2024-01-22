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Не имели права заставлять мигрантов ходить гуськом и на карачках: Омбудсмен Свердловской области бьет тревогу

Не имели права заставлять мигрантов ходить гуськом и на карачках: Омбудсмен Свердловской области бьет тревогу

В Свердловской области разгорается скандал вокруг обращения с мигрантами в Екатеринбурге. Уполномоченный по правам человека региона, Татьяна Мерзлякова, приняла решение провести тщательную проверку после сообщений о недопустимых действиях со стороны сотрудников прокуратуры и Росгвардии в ходе рейда на строительной площадке.

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Комментарии
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Сергей Орлов
И но ценам, русские врачи вложили цену в 4 раза больше за протезировпние зубов. А врач из Дагестана взял адекватную цену и ещё с рассорочкой на три раза.
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2 час.
Леонид Никулин
суку эту толстую тоже надо раком поставить  .пусть землю русскую жрет
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2 час.
Люба Сибирская
&quot;Она подчеркнула, что в Екатеринбурге нет антимигрантских настроений и что такие действия не характерны для региона. &quot; Повторяет за Титовым. Все они продажные. Как русского бьют их нет. А как только услышала, что их ползать заставляют, тут же раструбила. Тогда пусть за мигрантов ползает.
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2 час.

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