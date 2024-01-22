Не имели права заставлять мигрантов ходить гуськом и на карачках: Омбудсмен Свердловской области бьет тревогу

В Свердловской области разгорается скандал вокруг обращения с мигрантами в Екатеринбурге. Уполномоченный по правам человека региона, Татьяна Мерзлякова, приняла решение провести тщательную проверку после сообщений о недопустимых действиях со стороны сотрудников прокуратуры и Росгвардии в ходе рейда на строительной площадке.
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