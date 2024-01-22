И но ценам, русские врачи вложили цену в 4 раза больше за протезировпние зубов. А врач из Дагестана взял адекватную цену и ещё с рассорочкой на три раза.

Люба Сибирская

"Она подчеркнула, что в Екатеринбурге нет антимигрантских настроений и что такие действия не характерны для региона. " Повторяет за Титовым. Все они продажные. Как русского бьют их нет. А как только услышала, что их ползать заставляют, тут же раструбила. Тогда пусть за мигрантов ползает.