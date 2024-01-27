В Тверской области расчистили трассу от снега после вмешательства прокуратуры 

В Тверской области после вмешательства прокуратуры расчистили автодорогу от снега. Так, в Андреапольском районе трасса «Песчаха-Кузнецово-Дмитрово-Любино» была занесена рыхлым снегом, толщина которого составила от 9,5 до 12,5 сантиметра.