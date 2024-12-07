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«Даже Гитлер не додумался». В Раде раскрыли, что сделал Зеленский

«Даже Гитлер не додумался». В Раде раскрыли, что сделал Зеленский

Владимир Зеленский оставил украинцам лишь право умирать, предоставив выбор метода смерти, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

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Комментарии
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Eduard
Но Антимайдана мы не видим,значит украинцев это устраивает!
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