В посольстве США заявили, что не считают граждан России врагами

Россияне все еще могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на ограничения Варшавы по выдаче туристических виз, заявления на неиммиграционные визы можно подать во всех посольствах и консульства Соединенных Штатов в мире.
Россияне все еще могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на ограничения Варшавы по выдаче туристических виз, заявления на неиммиграционные визы можно подать во всех посольствах и консульства Соединенных Штатов в мире.
Свежие комментарии