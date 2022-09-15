Парламентская газета

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В посольстве США заявили, что не считают граждан России врагами

В посольстве США заявили, что не считают граждан России врагами

Россияне все еще могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на ограничения Варшавы по выдаче туристических виз, заявления на неиммиграционные визы можно подать во всех посольствах и консульства Соединенных Штатов в мире.

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