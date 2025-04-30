Путешествие длиной в 1,5 км: черепаху из Камбрии, "сбежавушю" из дома, нашли спустя 9 месяцев

Всё это время черепаха находилась недалеко от дома.В Англии произошло удивительное событие: пропавшая черепаха по имени Леонардо была найдена всего в миле от своего дома спустя девять месяцев после исчезновения.
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