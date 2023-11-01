Матери двух детей из Сибири предложили пойти в армию из-за долгов

Жительнице из Красноярска предложили стать контрактницей, чтобы погасить долги по кредитам.Маме двух детей, не имеющей ни военного билета, ни медицинского образования, предложили отправиться служить по контракту, чтобы погасить задолженности по кредитам.
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