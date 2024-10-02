Русская весна
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Русская весна

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NYT узнал, кто убедил аятоллу Ирана Хаменеи нанести удар по Израилю

NYT узнал, кто убедил аятоллу Ирана Хаменеи нанести удар по Израилю

Командиры КСИР убеждали аятоллу Ирана Хаменеи нанести удар по Израилю и добились успеха в этом вопросе, пишет The New York Times.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
&quot;Кстати, о птичках&quot;: компетенция (и не только журналистская!) авторов публикации явно не превышает плинтуса. Иллюстрирует этот &quot;шедевр&quot; кадр такого же пошиба, изображающий старт ЗЕНИТНОЙ ракеты, очень похожей на С-75. Которые просто по определению не  применяются для обстрела наземных целей...
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