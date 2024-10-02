Командиры КСИР убеждали аятоллу Ирана Хаменеи нанести удар по Израилю и добились успеха в этом вопросе, пишет The New York Times.
NYT узнал, кто убедил аятоллу Ирана Хаменеи нанести удар по Израилю
Комментарии
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Bogdan Stupin
"Кстати, о птичках": компетенция (и не только журналистская!) авторов публикации явно не превышает плинтуса. Иллюстрирует этот "шедевр" кадр такого же пошиба, изображающий старт ЗЕНИТНОЙ ракеты, очень похожей на С-75. Которые просто по определению не применяются для обстрела наземных целей...
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