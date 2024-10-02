NYT узнал, кто убедил аятоллу Ирана Хаменеи нанести удар по Израилю

Bogdan Stupin

"Кстати, о птичках": компетенция (и не только журналистская!) авторов публикации явно не превышает плинтуса. Иллюстрирует этот "шедевр" кадр такого же пошиба, изображающий старт ЗЕНИТНОЙ ракеты, очень похожей на С-75. Которые просто по определению не применяются для обстрела наземных целей...