В Казахстане рассказали о русофобии: "Вливают сотни миллионов долларов"

Запад пичкает казахские СМИ грантами, чтобы публиковать русофобские материалы.Казахский активист и антифашист Альжан Исмагулов рассказал, как сейчас чувствует себя насаждаемая Западом русофобия в Казахстане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии