Дмитрий Дмитренко: "Лаборатории не всегда могут выявить современные наркотические вещества"

Химия наркотических веществ настолько быстро развивается в мире, что даже хорошо оснащенные токсикологические лаборатории не всегда могут определить весь спектр наркотических веществ, которые существуют в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии