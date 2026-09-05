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338 тысяч литров за сезон. Ледник на Эвересте ускорил таяние из-за альпинистов

338 тысяч литров за сезон. Ледник на Эвересте ускорил таяние из-за альпинистов

Ученые предлагают перенести базовый лагерь ради сохранения хрупкой экосистемы Ученые из Непала заявили о серьезной экологической угрозе для ледника Кхумбу рядом с базовым лагерем Эвереста — ее создает поток туристов и альпинистов.

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