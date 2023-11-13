Какой сегодня праздник: 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Всемирный день борьбы с диабетом был учреждён в 1991 году и отмечается в день рождения Фредерика Бантинга, открывшего в 1922 году инсулин.
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