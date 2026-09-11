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Татар-информ

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МТС включила 5G в Казани и еще 15 городах-миллионниках и областных центрах

МТС включила 5G в Казани и еще 15 городах-миллионниках и областных центрах

Фото предоставила пресс-служба МТС МТС открыла доступ к 5G для жителей столицы Татарстана, запустив новый стандарт связи в диапазоне 2600 МГц на действующих частотах LTE.

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