В День ВДВ химик напомнил про опасность купания в фонтанах

Это среда обитания для патогенных микроорганизмов, отметил он Кандидат химических наук Андрей Дорохов в преддверии Дня ВДВ в интервью RT рассказал, что городские фонтаны являются средой обитания для патогенных микроорганизмов, таких как бактерии (Escherichia coli, Legionella), вирусы (ротавирусы, аденовирусы) и паразиты (Cryptosporidium).