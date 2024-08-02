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Петербургский дневник

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В День ВДВ химик напомнил про опасность купания в фонтанах

В День ВДВ химик напомнил про опасность купания в фонтанах

Это среда обитания для патогенных микроорганизмов, отметил он Кандидат химических наук Андрей Дорохов в преддверии Дня ВДВ в интервью RT рассказал, что городские фонтаны являются средой обитания для патогенных микроорганизмов, таких как бактерии (Escherichia coli, Legionella), вирусы (ротавирусы, аденовирусы) и паразиты (Cryptosporidium).

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