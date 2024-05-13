Лучших шахматистов среди депутатов, журналистов и общественников выбрали в Караганде

Отборочный этап первого открытого Кубка по шахматам Senat Open прошел в Караганде. 11 мая побороться за возможность участвовать в полуфинале решили более 100 человек из числа депутатов, представителей СМИ, а также общественных советов, передает корреспондент ekaraganda.
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