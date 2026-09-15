В Европе придумали новую схему кражи активов России: Финэксперт Беляев оценил угрозу

ЕС обсуждает перевод замороженных русских активов под свою юрисдикцию. Финэксперт Беляев заверил, Бельгия не сможет отдать ЕС активы России для конфискации.
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