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Вечерний Новосибирск

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Историческое открытие под Кыштовкой: на реке Тара нашли следы острога

Историческое открытие под Кыштовкой: на реке Тара нашли следы острога

Экспедиция «Сплав 2.0» собрала 18 человек разных возрастов — от школьников до взрослых. Организаторами выступали туристический клуб «Бесстрашные волки», Совет отцов, Дом волонтёрского движения, местный музей и районная администрация.

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