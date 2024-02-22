Звезды, проходящие мимо Солнечной системы, повлияли на движение Земли 

© Getty Image Земля движется вокруг Солнца почти по окружности. Отклонение от идеальной траектории движения оценивается с помощью эксцентриситета (е), который принимает значение от нуля (окружность) до единицы (вытянутый эллипс).
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