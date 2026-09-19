Румынию жёстко наказали за помощь Киеву: главная новость СВО 19 сентября

В ночь на 19 сентября российская армия провела масштабную операцию, которая может серьезно изменить логистику украинских войск на южном направлении.
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