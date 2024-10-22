Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

Мэр Москвы подвел итоги благоустройства в Центральном округе столицы В этом сезоне благоустройство в основном проходило за пределами Садового кольца, но также обновили и центральные объекты, такие как парк «Усадьба Трубецких в Хамовниках», выставочное пространство у ТАСС, территории Всероссийского музея декоративного искусства и школы при Алексеевском монастыре.