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А вы понимаете, что мы живем по курсу доллара как в СССР?

А вы понимаете, что мы живем по курсу доллара как в СССР?

В комментариях многие с ностальгией вспоминают жизнь в СССР - кВтч по 4 копейки, хлеб по 20 копеек, курс ненавистного доллара 60 копеек.

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Виктор Горшков
Булка хлеба при СССР весила 1кг,а сейчас часто 0,6 кг. 1кг *3 = 3кг. 0,6 *3 =1,8 кг.
Татьяна Тучак
Статья Иуды для дебилов. Для таких место в аду давно готово.
ВИКТОР КРИВОШЕЕВ
При СССР зарплата была хоть небольшая и пенсия от 100 рублей но люди жили не голодали и на книжку клали. А сейчас по курсу доллара коммунальные услуги цены космические и когда оплатишь не знаешь на что потратить оставшиеся копейки!
Igor
Потому и "зарплата небольшая" что пенсия 120 р. Инженер 120р. и пенсионер 120 р. Коммунальные услуги по закону не должны превышать 22% от дохода.Если превышают,вперёд за субсидией.
Горский Виктор
"Дедушка врал-врал и, умер!" - https://von-hoffmann.livejournal.com/222559.html
sss
чо за бред? на 75 рублей три хлеба не купишь. А вот на 60 копеек можно было и больше хлеба купить. И метро - 60 рублей. Раньше за доллар можно было 12 поездок сделать, а теперь - одну

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