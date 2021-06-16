А вы понимаете, что мы живем по курсу доллара как в СССР?

В комментариях многие с ностальгией вспоминают жизнь в СССР - кВтч по 4 копейки, хлеб по 20 копеек, курс ненавистного доллара 60 копеек.
Популярные статьи
- Бандиты напали на хижину старика в Тайге. Однако увидев, кто пришел защищать деда, попытались сбежать, но было поздно.
- На холодном ялтинском ветру стояла девочка и продавала свои рисунки. Спросил, для чего ей деньги, и удивился
- Подросток заплатил в автобусе за женщину, а через два дня его мама получила на счёт два миллиона рублей
Свежие комментарии