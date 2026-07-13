Экс-гендиректора "Торпедо" приговорили к 2 годам общего режима

Ваш браузер не поддерживает видео. ИЗВЕСТИЯ/Анна Проскурина Симоновский суд Москвы 13 июля признал виновным в подкупе судей бывшего гендиректора столичного футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова.
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