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Экс-гендиректора "Торпедо" приговорили к 2 годам общего режима

Экс-гендиректора "Торпедо" приговорили к 2 годам общего режима

Ваш браузер не поддерживает видео. ИЗВЕСТИЯ/Анна Проскурина Симоновский суд Москвы 13 июля признал виновным в подкупе судей бывшего гендиректора столичного футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова.

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