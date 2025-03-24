Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 941 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Пенсии в  Казахстане  такие  же, как и в России. Смотрите статистику.Проблема дошла до...
  • Владимир Алтайцев
    в то время, когда еще ВЕТЕРАНЫ ВОВ, им уже по 90, НИКАК НЕ ДОЖДУТСЯ СВОИХ КРОВНО ЗАРАБОТАННЫХ МЕТРОВ... "  Не  надо  ...Проблема дошла до...
  • Владимир Алтайцев
    Так  только  такая  мать и могла  родить  такое  дерьмо, как  Гарик.Он  подонок, ненавидящий  Россию. Чтоб  он  сгину...Мама-разлучница: ...

Избили и ограбили. На Украине "отблагодарили" приехавшего воевать в рядах ВСУ аргентинца

Избили и ограбили. На Украине "отблагодарили" приехавшего воевать в рядах ВСУ аргентинца

Урок всем "диким гусям", желающим принять участие в "сафари" на русских. Кроме того, что "дичь" будет не по зубам, опасность подстерегает и со стороны сослуживцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх