Погибший в теракте под Брянском машинист поезда спас жизни сотням людей

Павел Мишин остановил состав, предотвратив куда более страшные последствия обрушения моста.Машинист поезда "Климово – Москва", 34-летний Павел Мишин, ценой своей жизни спас сотни пассажиров во время ЧП с обрушением автомобильного моста на железнодорожные пути в Брянской области.