Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 033 подписчика

Погибший в теракте под Брянском машинист поезда спас жизни сотням людей

Погибший в теракте под Брянском машинист поезда спас жизни сотням людей

Павел Мишин остановил состав, предотвратив куда более страшные последствия обрушения моста.Машинист поезда "Климово – Москва", 34-летний Павел Мишин, ценой своей жизни спас сотни пассажиров во время ЧП с обрушением автомобильного моста на железнодорожные пути в Брянской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх