Чем грозит парковка машины в сугробах — ответ эксперта

Зимой автомобилистам приходится иногда парковаться в сугробах. Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова пояснила, что глубокий снег может привести к скоплению отработавших газов под машиной, что может быть опасно для жизни.
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