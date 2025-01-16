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За рулем

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Чем грозит парковка машины в сугробах — ответ эксперта

Чем грозит парковка машины в сугробах — ответ эксперта

Зимой автомобилистам приходится иногда парковаться в сугробах. Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова пояснила, что глубокий снег может привести к скоплению отработавших газов под машиной, что может быть опасно для жизни.

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