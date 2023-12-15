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Автобусные рейсы из Петербурга в Финляндию приостановили

Автобусные рейсы из Петербурга в Финляндию приостановили

Автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки временно прекращены. Компания Ecolines вынуждена приостановить продажу билетов на этом маршруте после решения финских властей закрыть границу с Россией.

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