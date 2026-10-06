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Ушаков: Путин отправится в Туркменистан на саммит глав СНГ 8 и 9 октября

Ушаков: Путин отправится в Туркменистан на саммит глав СНГ 8 и 9 октября

Президент России Владимир Путин отправится с двухдневным рабочим визитом в Туркменистан для участия в заседании Совета глав государств СНА и Каспийском экологическом саммите.

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