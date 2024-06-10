Проверить свое репродуктивное здоровье предложили жителям Новосибирской области

С 2024 года, который объявлен Годом семьи, диспансеризация жителей репродуктивного возраста включена в программу ОМС, рассказал на оперативном совещании 10 июня министр здравоохранения Константин Хальзов.
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