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Вечерний Новосибирск

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Проверить свое репродуктивное здоровье предложили жителям Новосибирской области

Проверить свое репродуктивное здоровье предложили жителям Новосибирской области

С 2024 года, который объявлен Годом семьи, диспансеризация жителей репродуктивного возраста включена в программу ОМС, рассказал на оперативном совещании 10 июня министр здравоохранения Константин Хальзов.

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