Невоенный анализ-38. Всюду клин. 26 сентября 2023

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Василий

Вывод - ждемсс развала укров - после чего политически - ну сначала - тогуемся и зимой забираем всех укров - но без их набранных долгов - пусть пиндосы сами ищут в закромах денюжки !!! Ну или авитоматически списывают все долги !!!