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Экспорт сельхозпродукции из России вырос на 20,1%

Экспорт сельхозпродукции из России вырос на 20,1%

Экспорт продуктов питания и сельхозсырья из России за 8 месяцев 2026 года вырос на 20,1% и составил 28,6 млрд долларов.

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