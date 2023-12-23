Предвыборные «подарки» властей россиянам: кто и на что может рассчитывать

Наша страна вступила в период предвыборной кампании, которая завершится в марте 2024 года. Так уж повелось – причем не только в России, но и по всему миру – что в предвыборную пору кандидаты на высокие посты и политические силы, стоящие за ними, стараются одарить электорат какими-то вполне ….