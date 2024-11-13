Против замминистра МО Попова дали показания сразу два человека

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и генерал-майор Владимир Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дали показания против бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова.
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