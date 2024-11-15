В Омске снова появились косули. Одно животное заметили в Серебряном берегу. В начале этого года в Омской области, включая город, наблюдалось нашествие косуль.
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В Омске снова появились косули. Одно животное заметили в Серебряном берегу. В начале этого года в Омской области, включая город, наблюдалось нашествие косуль.