Феликс Имокуэде, сыгравший Джима в «Совсем пропащий», оказался сыном миллионера

Фото: из открытых источников Режиссер Георгий Данелия снял экранизацию Марка Твена в 70-х годах. На роль темнокожего Джима он взял студента РУДН Феликса Имокуэде, который выглядел как обычный учащийся и ничем не выделялся среди других актеров.