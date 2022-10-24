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Феликс Имокуэде, сыгравший Джима в «Совсем пропащий», оказался сыном миллионера

Феликс Имокуэде, сыгравший Джима в «Совсем пропащий», оказался сыном миллионера

Фото: из открытых источников Режиссер Георгий Данелия снял экранизацию Марка Твена в 70-х годах. На роль темнокожего Джима он взял студента РУДН Феликса Имокуэде, который выглядел как обычный учащийся и ничем не выделялся среди других актеров.

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