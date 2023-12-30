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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Призер чемпионата мира по тяжелой атлетике Сотиева дисквалифицирована из-за допинга

Срок отстранения Сотиевой составит два года и будет отсчитываться с 5 декабря с учетом срока временного отстранения (с 7 сентября).

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