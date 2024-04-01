В РФ создали новый дрон «Хруст» для работы в зоне радиационного заражения

В РФ создали FPV-дрон «Хруст», предназначенный для работы в зоне радиационного заражения. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия-разработчика «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии