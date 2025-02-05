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Опасные «шашечки»: больше половины такси ездят с нарушениями

Опасные «шашечки»: больше половины такси ездят с нарушениями

Почти 200 проверенных автомобилей такси и семь десятков протоколов за различные нарушения. Пренебрежение ремнями безопасности, отсутствие диагностических карт, несогласованные изменения в конструкцию автомобилей — вот далеко не полный перечень проступков, зафиксированных автоинспекторами и сотрудниками управления регионального административно-транспортного контроля.

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