Опасные «шашечки»: больше половины такси ездят с нарушениями

Почти 200 проверенных автомобилей такси и семь десятков протоколов за различные нарушения. Пренебрежение ремнями безопасности, отсутствие диагностических карт, несогласованные изменения в конструкцию автомобилей — вот далеко не полный перечень проступков, зафиксированных автоинспекторами и сотрудниками управления регионального административно-транспортного контроля.