Миссия в Британии: Россия не привыкла вмешиваться во внутренние дела стран

Россия не привыкла вмешиваться во внутренние дела других государств, в отличие от западных стран. Это не соответствует нашей практике, так ответили в посольстве РФ на домыслы властей Британии о возможном вмешательстве Москвы в выборы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии