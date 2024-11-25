Гатиятулин о 2:1 с ЦСКА: «Ак Барс» сыграл терпеливо, строго по заданию. Весь матч провели с предельной концентрацией»

Казанский клуб на выезде одержал победу со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «В прошлом матче ближе к середине второго периода было много хаоса, при подготовке к этой встрече обратили на это внимание, попросили ребят сыграть строго, по заданию.