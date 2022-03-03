Суть Событий

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Кабмин представил пакет законопроектов: об изменении налогового кодекса, правил госзакупок и кредитных каникулах

Кабмин представил пакет законопроектов: об изменении налогового кодекса, правил госзакупок и кредитных каникулах

Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы (ГД) пакет законопроектов, который представлен как совокупность мер, направленных на поддержку бизнеса и российских граждан в условиях санкций со стороны международного сообщества.

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