Кабмин представил пакет законопроектов: об изменении налогового кодекса, правил госзакупок и кредитных каникулах

Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы (ГД) пакет законопроектов, который представлен как совокупность мер, направленных на поддержку бизнеса и российских граждан в условиях санкций со стороны международного сообщества.
Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы (ГД) пакет законопроектов, который представлен как совокупность мер, направленных на поддержку бизнеса и российских граждан в условиях санкций со стороны международного сообщества.
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