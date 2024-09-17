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«Гордость моей Родины»: кандидаты от Брянской области

«Гордость моей Родины»: кандидаты от Брянской области

В рамках премии «Гордость моей Родины» представляем вам кандидатов от Брянской области.   Инфопартнером от Брянской области является региональное информационное агентство «Стрела»: оперативные новости Брянска и области, федеральная повестка  В номинации «Гордость XX века» (люди, чьи значимые поступки для развития региона и страны в целом были совершены в XX веке) в шорт-лист кандидатов вошли: Сорочкин Владимир Евгеньевич – советский и российский поэт, писатель, возглавлял областное отделение Союза писателей России (2007—2021) Стихи и переводы этого автора были напечатаны в ряде журналов и альманахов, среди которых можно упомянуть «Наш современник», «Русская провинция», «Москва», «Молодая гвардия», «Юность», «Смена», «Дружба народов», «Форум», «Литературная учёба», «Поэзия», «Московский вестник», «Огни Кузбасса», «Волшебная гора» из Москвы, «День и ночь» из Красноярска, а также минские издания, такие как «Всемирная литература» и «Белая вежа».

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