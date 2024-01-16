Биолог предупредила о смертельной опасности употребления старых солений

Употребление в пищу старых домашних солений может быть опасно для здоровья. Об этом 16 января «Известиям» рассказала преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Елизавета Ли.
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