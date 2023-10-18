В Архангельске раненная ножом женщина всю ночь истекала кровью

В Архангельске медикам удалось спасти местную жительницу, которую ударила ножом в грудь гостья. Рассказываем, что известноВ Архангельске 41-летняя местная жительница чудом выжила после удара ножом в грудь.
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