Елена Бережная оценила каток в Московском Парке Победы

Там прошел грандиозный праздник для всех петербуржцев, увлеченных спортом Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная вместе с воспитанницами её школы поучаствовала в городском празднике, который прошел на катке в Московском Парке Победы.
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