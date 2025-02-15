Елена Бережная оценила каток в Московском Парке Победы

Там прошел грандиозный праздник для всех петербуржцев, увлеченных спортом Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная вместе с воспитанницами её школы поучаствовала в городском празднике, который прошел на катке в Московском Парке Победы.