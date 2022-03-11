Страны «Большой семерки» приступили к подготовке очередных антироссийских санкций

По ее словам, санкции направлены на ослабевание российской экономики. Ранее, по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, она говорила, что Европа и американские партнеры решили «затягивать кран потуже» в вопросах санкций против России.
По ее словам, санкции направлены на ослабевание российской экономики. Ранее, по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, она говорила, что Европа и американские партнеры решили «затягивать кран потуже» в вопросах санкций против России.
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