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Страны «Большой семерки» приступили к подготовке очередных антироссийских санкций

Страны «Большой семерки» приступили к подготовке очередных антироссийских санкций

По ее словам, санкции направлены на ослабевание российской экономики. Ранее, по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, она говорила, что Европа и американские партнеры решили «затягивать кран потуже» в вопросах санкций против России.

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