В Новокузнецке Кемеровской области полицейские провели спортивные соревнования для детей, состоящих на профилактическом учете

В Новокузнецке на стадионе «Металлург» прошли соревнования регионального проекта «Равнение на ГТО». Комплексный межведомственный проект создан в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, приучения к здоровому образу жизни.
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