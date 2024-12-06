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Выяснились обстоятельства травмирования актера Бориса Щербакова

Выяснились обстоятельства травмирования актера Бориса Щербакова

Недавно стали известны обстоятельства травмы известного актера Бориса Щербакова. По рассказам его соседей, 4 декабря он возвращался с мероприятия вместе с супругой – замечая, что у любимца зрителей была не совсем уверенная походка и чувствовался запах алкоголя.

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