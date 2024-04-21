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Лимнантес

Лимнантес

Лимнантес представляет собой эффектное растение, за которым очень просто ухаживать. Его нередко используют для декорирования бордюров, альпинариев и клумб.

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