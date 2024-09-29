В городе Конаково мужчина убил сожительницу одним ударом по голове

В городе Конаково заключили под стражу мужчину, которого обвиняют в убийстве. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Тверской области, по версии следствия, с 25 по 26 сентября в доме на улице Василевского мужчина ударил свою сожительницу тупым предметом в область головы.
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