В городе Конаково мужчина убил сожительницу одним ударом по голове

В городе Конаково заключили под стражу мужчину, которого обвиняют в убийстве. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Тверской области, по версии следствия, с 25 по 26 сентября в доме на улице Василевского мужчина ударил свою сожительницу тупым предметом в область головы.