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Кем на самом деле приходились друг другу Елизавета I и Мария Стюарт, которые боролись за корону в мире мужчин

Кем на самом деле приходились друг другу Елизавета I и Мария Стюарт, которые боролись за корону в мире мужчин

История противостояния двух королев — Елизаветы I и Марии Стюарт — не дает покоя киношникам. То и дело на экраны выходят костюмированные драмы, в которых режиссеры пытаются рассказать зрителям, что же произошло между сестрами почти 500 лет назад.

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