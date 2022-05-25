Кем на самом деле приходились друг другу Елизавета I и Мария Стюарт, которые боролись за корону в мире мужчин

История противостояния двух королев — Елизаветы I и Марии Стюарт — не дает покоя киношникам. То и дело на экраны выходят костюмированные драмы, в которых режиссеры пытаются рассказать зрителям, что же произошло между сестрами почти 500 лет назад.
История противостояния двух королев — Елизаветы I и Марии Стюарт — не дает покоя киношникам. То и дело на экраны выходят костюмированные драмы, в которых режиссеры пытаются рассказать зрителям, что же произошло между сестрами почти 500 лет назад.
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