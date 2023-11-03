Продажи новых автомобилей в России в октябре выросли в 2,6 раза

В октябре 2023 года российский автомобильный рынок продемонстрировал заметный рост. Данные регистраций транспортных средств, подсчитанные СП «Автостата» и системой электронных ПТС «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК), показали, что в октябре было продано 112 238 новых легковых автомобилей, сообщают «Ведомости».